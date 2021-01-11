Нетрезвый буян разбил окно в больнице на Костюшко. В качестве оружия использовал пожарный гидрант

Попытка оказать помощь пожилому мужчине стоила остекления больнице в Московском районе Петербурга. Пациент оказался не готов к тому, что пришёл в себя в компании медиков.



О задержании дебошира 11 января сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии. Наряд вневедомственной охраны забрал его из больницы на Костюшко, где в субботу около трёх часов ночи сработала сигнализация. По словам медработников, незадолго до этого очнулся доставленный скорой пациент, для которого пробуждение на больничной койке, похоже, стало неприятным сюрпризом.