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Нетрезвый буян разбил окно в больнице на Костюшко. В качестве оружия использовал пожарный гидрант

Попытка оказать помощь пожилому мужчине стоила остекления больнице в Московском районе Петербурга. Пациент оказался не готов к тому, что пришёл в себя в компании медиков.

О задержании дебошира 11 января сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии. Наряд вневедомственной охраны забрал его из больницы на Костюшко, где в субботу около трёх часов ночи сработала сигнализация. По словам медработников, незадолго до этого очнулся доставленный скорой пациент, для которого пробуждение на больничной койке, похоже, стало неприятным сюрпризом.

Реакция последовала незамедлительно: рванув к пожарному щиту, мужчина вскрыл его, вооружился гидрантом и разбил окно на одном из этажей здания. На этом пребывание в больнице для него закончилось: сотрудники Росгвардии передали его в 51-й отдел полиции.

Как уточнили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу, с Костюшко доставили 67-летнего нетрезвого горожанина. Он получил административный протокол о мелком хулиганстве.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

zumm53
На "Фонтанке" одна реклама и негатив. И редкие крупицы позитива, для вида.
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