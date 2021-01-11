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Машинист спас упавшего на рельсы ребенка в метро. Происшествие попало на видео

На одной из станций метро в Москве днем 11 января на пути упал ребенок. Его спас моментально отреагировавший машинист.

Как сообщает Департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале, ЧП случилось в 15:44 на станции метро «Бабушкинская». На опубликованной Дептрансом записи видно, как мальчик падает с платформы на рельсы прямо перед приближающимся составом.

Дептранс Москвы

Машинист среагировал молниеносно и успел остановить поезд, после чего обесточил рельс и достал мальчика. Сообщается, что мужчина будет награжден.

В Департаменте напоминают пассажирам, что на станциях метро нужно быть внимательными и аккуратными и не подходить близко к краю платформы в ожидании поезда, а родителей призывают следить за детьми во время поездок.

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Комментарии (7)

igorsaltikoff
"Машиниста наградить. Мамашу расстрелять за то, что за ребёнком недосмотрела. Руководство Московского Метрополитена расстрелять за то, что зажало деньги на современные системы безопасности в метрополитене.". И.С.Сталин.
f0ntan
Зато в вагонах в момент резкого торможения все, кто не держались за поручни, полетели и ударились. И немало получили ушибы. И наверное, крыли матом машиниста этого поезда.
Владислав М
А чего тут героического? В том, что правильно сделал свою работу?
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