На одной из станций метро в Москве днем 11 января на пути упал ребенок. Его спас моментально отреагировавший машинист.
Как сообщает Департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале, ЧП случилось в 15:44 на станции метро «Бабушкинская». На опубликованной Дептрансом записи видно, как мальчик падает с платформы на рельсы прямо перед приближающимся составом.
Машинист среагировал молниеносно и успел остановить поезд, после чего обесточил рельс и достал мальчика. Сообщается, что мужчина будет награжден.
В Департаменте напоминают пассажирам, что на станциях метро нужно быть внимательными и аккуратными и не подходить близко к краю платформы в ожидании поезда, а родителей призывают следить за детьми во время поездок.