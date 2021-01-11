В Ленсоветовском накануне Нового года ввели в эксплуатацию школу на 1550 мест

В поселке Ленсоветовский достроили школу на 1550 мест — разрешение на ввод в эксплуатацию которой получили в канун Нового года.

Как сообщают в СК «Дальпитерстрой», проект школы разработали специально для быстрорастущего микрорайона Ленсоветовский. Это здание высотой от двух до шести этажей площадью свыше 30 тысяч кв. м, рассчитанное на 62 учебных класса. Также в школе расположены три спортзала, два бассейна, столовая на 775 мест и актовый зал на 580 мест. В медицинском блоке будет работать стоматологический кабинет.

Для занятий спортом на свежем воздухе на территории школы спроектировали футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольную и баскетбольную площадки, беговые дорожки, а также отдельную территорию для торжественных линеек. Рядом со школой оборудуют специальные площадки для активного отдыха, что пригодится ученикам на «продленке».



Здание адаптировано для детей с особенностями развития: специально оборудованы санузлы, раздевалки и душевые, а также один из двух лифтов в здании приспособлен для маломобильных групп.



Материалы и конструкции школы выбирали с учетом минимальных расходов на дальнейший ремонт, техобслуживание и эксплуатацию. По данным застройщика, проектный срок эксплуатации школы составляет 75 лет, а без капитального ремонта — 50 лет.

