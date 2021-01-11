FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -13
73.88р90.79р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

В Ленсоветовском накануне Нового года ввели в эксплуатацию школу на 1550 мест

В поселке Ленсоветовский достроили школу на 1550 мест — разрешение на ввод в эксплуатацию которой получили в канун Нового года.

Фото: пресс-служба СК «Дальпитерстрой»

Как сообщают в СК «Дальпитерстрой», проект школы разработали специально для быстрорастущего микрорайона Ленсоветовский. Это здание высотой от двух до шести этажей площадью свыше 30 тысяч кв. м, рассчитанное на 62 учебных класса. Также в школе расположены три спортзала, два бассейна, столовая на 775 мест и актовый зал на 580 мест. В медицинском блоке будет работать стоматологический кабинет.

Для занятий спортом на свежем воздухе на территории школы спроектировали футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольную и баскетбольную площадки, беговые дорожки, а также отдельную территорию для торжественных линеек. Рядом со школой оборудуют специальные площадки для активного отдыха, что пригодится ученикам на «продленке».

Здание адаптировано для детей с особенностями развития: специально оборудованы санузлы, раздевалки и душевые, а также один из двух лифтов в здании приспособлен для маломобильных групп.

Материалы и конструкции школы выбирали с учетом минимальных расходов на дальнейший ремонт, техобслуживание и эксплуатацию. По данным застройщика, проектный срок эксплуатации школы составляет 75 лет, а без капитального ремонта — 50 лет.

Фото: пресс-служба СК «Дальпитерстрой»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний