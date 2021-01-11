Крупный алмаз, внешне схожий с фрагментом челябинского метеорита, добыли в первый день 2021 года на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате в Якутии, о чём 11 января сообщается в официальном Instagram компании «Алроса».
«Ого, метеорит! Наша 109-каратная находка напоминает фрагмент Челябинского метеорита, наделавшего шуму (во всех смыслах) 15 февраля 2013 года. Кстати, среди прочего, в составе метеорита был обнаружен оливин, нередкое для алмаза включение. Наш алмаз-метеорит был добыт в первый день 2021 года на трубке Нюрбинская», — говорится в сообщении.
«Алроса» — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах. На долю компании приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Разработки месторождений ведутся в Якутии и Архангельской области. В ноябре с аукциона ушёл бриллиант «Призрак Розы» за рекордные 26,6 млн долларов. Огромный розовый камень после огранки весит 14,83 карата.