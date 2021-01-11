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Субсидии на оплату «коммуналки» в Петербурге автоматически будут продлеваться до 1 апреля

Смольный продлил беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг до 1 апреля. Такую форму ввели в связи с пандемией.

Как сообщает 11 января аппарат вице-губернатора Николая Бондаренко, каждый год субсидию получают более 70 тысяч семей. Как правило, она выдается на 6 месяцев, после чего получатель должен заново подавать документы, подтверждающие, что он нуждается в помощи государства. С 1 апреля 2020 года ввели беззаявительный порядок: с этого момента горожане, у которых истекал срок получения субсидии, автоматически продлевали его на шесть месяцев. Теперь эта процедура сохранится до 1 апреля 2021-го.

В прошлом году субсидии получили порядка 74 тысяч семей на сумму 1,2 млрд рублей. Средний размер выплаты на одну семью составил 1,6 тысячи рублей. В беззаявительном порядке деньги выдали 58 тысячам семей на 900 млн рублей. В текущем году бюджет предусматривает на эти цели более миллиарда.

Право на субсидию имеют петербуржцы, у которых ежемесячно на «коммуналку» уходит более 14% совокупного дохода семьи. Каким образом получить ее — читайте здесь.

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