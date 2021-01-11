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Петербургский суд дал пять лет мужу, избившему жену-инвалида до смерти. Домашнее насилие было неоднократным

Колпинский районный суд Петербурга вынес приговор Михаилу Янченко, которого обвиняли в избиении жены до смерти. Об этом 11 января сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга и Ленобласти.

Как установил суд, еще 12 июня 2019-го пьяный Янченко поссорился с супругой, которая являлась инвалидом третьей группы. Тогда он как минимум дважды ударил ее по голове, «причинив вред здоровью средней тяжести». А 14 октября того же года после очередной ссоры мужчина «разошелся». «С целью причинения Е. (жене. — Прим. ред.) тяжкого вреда здоровью, нанес последней не менее трех ударов кулаками в область головы, не менее 5 ударов кулаками в область груди, шеи и верхних конечностей, а также в ходе ссоры хватал руками Е. в области ее предплечий и в левой ключичной области, причинив потерпевшей, совокупностью своих действий, тяжкий вред здоровью», — описали дальнейшие события в пресс-службе судов. Женщина умерла на месте происшествия, против мужчины были возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.112 УК РФ, ч.4 ст.111 УК РФ. В итоге суд ему назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 1 месяц в исправительной колонии строгого режима.

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Комментарии (9)

Oliv
Интересно, а если бы он убил кого-нибудь из родственников судьи, то тоже получил бы пять лет?
dedmoroz_5e4d8827384c2
не мужик, бабу, да ещё и инвалида бить, вообще, полный урод...
Вера Симакова
И не просто убил, а еще и пьяный был, что усугубляет вину. Значит, если бы трезвый убил, то может быть только года 3 получил за убийство инвалида.
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