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Суд Швеции приговорил двух россиян к тюремным срокам по делу о покушении на блогера, критиковавшего Кадырова

Окружной суд шведского города Евле отправил за решётку двух россиян по делу о попытке убийства чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Об этом 11 января сообщает Reuters.

Мужчина с молотком напал на Абдурахманова 26 февраля в Евле. Блогеру удалось дать отпор нападавшему, тот признался, что якобы приехал по указанию из Грозного.

Атаковавшего приговорили к 10 годам тюремного заключения, его имя суд не раскрывает. Ещё 8 лет получила молодая женщина, которая пустила злоумышленника в квартиру. Как отмечает издание Aftonbladet, она «вступила в сексуальные отношения с оппозиционным блогером, по всей вероятности, для разведки и планирования» преступления.

Обоих депортируют после отбытия наказания. Им запрещено будет приезжать в Швецию.

По данным Reuters, это была не первая атака на Абдурахманова, критиковавшего лидера Чечни Рамзана Кадырова после убийства блогера Имрана Алиева во Франции и нападения на журналистку Елену Милашину в Грозном. За критику Кадырова, как утверждает Абдурахманов, ему грозил кровной местью председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

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Комментарии (10)

264534031
У нас бы сказали, что жто ни разу не покушение, скорее нанесение легого вреда, пару лет условно
f0ntan
Вот вам европейский гуманный суд! За попытку убийства одного человека дают 10 лет тюрьмы! В тоже время вспомним Брейвика! Там шла речь не о попытке убийства одного, а о расстреле 77 и ранении 151 человек. За что Брейвику дали всего 21 год тюрьмы, что всего в 2 раза дольше, чем тут, за попытку убийства одного. Вот вам европейские демократические ценности!
aaignat
Чего же грозный акадЭмиг каких-то неумех подсылает? Сам-то он, судя по его словам, мужичок ого-го, так сам бы и скакал в шведской кровати с молотком и блохером
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