Суд Швеции приговорил двух россиян к тюремным срокам по делу о покушении на блогера, критиковавшего Кадырова

Окружной суд шведского города Евле отправил за решётку двух россиян по делу о попытке убийства чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Об этом 11 января сообщает Reuters.

Мужчина с молотком напал на Абдурахманова 26 февраля в Евле. Блогеру удалось дать отпор нападавшему, тот признался, что якобы приехал по указанию из Грозного.

Атаковавшего приговорили к 10 годам тюремного заключения, его имя суд не раскрывает. Ещё 8 лет получила молодая женщина, которая пустила злоумышленника в квартиру. Как отмечает издание Aftonbladet, она «вступила в сексуальные отношения с оппозиционным блогером, по всей вероятности, для разведки и планирования» преступления.