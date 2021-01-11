Тридцатиградусные морозы грянут в Ленобласти, в Петербурге ждут минус 20

В ближайшие дни, и особенно ночи, зима в Петербурге и Ленинградской области будет все холоднее и холоднее, прогнозируют синоптики. МЧС Ленобласти предупреждает о сильных заморозках: в середине недели в регионе местами ожидается до минус 30 градусов.
Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 12 января в восточных районах Ленобласти днем температура местами опустится до минус 18 градусов, а ночью — до минус 21 градуса. На западе и в центральных частях региона будет потеплее: до минус 8 днем и минус 13 ночью. Ожидается слабая метель, а в западных районах сильный ветер с порывами до 15 м/с.
В среду, 13 января, температура в Ленобласти в течение суток составит от 13 до 18 градусов ниже ноля, в восточных районах подморозит до минус 28 градусов. На следующий день станет еще холоднее: до минус 19 градусов в течение суток на западе, а ночью в восточных районах местами ожидают 30-градусный мороз.
В Петербурге 12 января тоже прогнозируют слабую метель. Днем будет до минус 9, ночью до минус 13 градусов. Несильно заметать будет и 13 января. При этом похолодает до минус 12 градусов, а ночью местами температура опустится до 15 градусов ниже ноля. Четверг, 14 января, будет уже не такой снежный, но еще более морозный. В течение суток синоптики ожидают от минус 14 до минус 16 градусов, а ночью местами — все минус 20.