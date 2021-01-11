Тридцатиградусные морозы грянут в Ленобласти, в Петербурге ждут минус 20

В ближайшие дни, и особенно ночи, зима в Петербурге и Ленинградской области будет все холоднее и холоднее, прогнозируют синоптики. МЧС Ленобласти предупреждает о сильных заморозках: в середине недели в регионе местами ожидается до минус 30 градусов.



Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 12 января в восточных районах Ленобласти днем температура местами опустится до минус 18 градусов, а ночью — до минус 21 градуса. На западе и в центральных частях региона будет потеплее: до минус 8 днем и минус 13 ночью. Ожидается слабая метель, а в западных районах сильный ветер с порывами до 15 м/с.