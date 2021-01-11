Власти Сеула опять выступили как «антифеминисты». Они посоветовали беременным готовить мужьям еду перед родами и оставить запас чистой одежды

На официальном информационном ресурсе Сеула, посвященном вопросам беременности, появились рекомендации, вызвавшие возмущение пользователей. Об этом 11 января пишет The Guardian.



На ранних стадиях беременности женщинам посоветовали не отказываться от работы по дому, «чтобы не набрать лишний вес». Кроме того, везде следует развесить одежду, которую женщина носила до беременности, чтобы «мотивировать ее сохранять стройность».



А перед родами надо заполнить холодильник готовыми блюдами, чтобы муж мог их просто разогревать, пока жена в роддоме. Кроме того, супругу надо оставить «запас чистой одежды». В соцсетях кореянки возмутились такими рекомендациями. «На последних неделях беременности даже дышать тяжело, а они считают, что мы должны готовить мужьям еду и приносить нижнее белье?» — пишут женщины.

