Пожары, гололёд, непредсказуемые петарды и неуправляемые ватрушки: что вредило петербуржцам в новогодние праздники

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»/архив

Как сообщил замначальника ГУ МЧС по Петербургу Игорь Титенок, встреча 2021 года прошла в целом без чрезвычайных ситуаций, но без происшествий не обошлось. С 31 декабря по 10 января сотрудники ведомства отработали почти 1,9 тысячи выездов. Пришлось тушить 281 пожар — годом ранее пожаров было почти на шестьдесят меньше, как и их жертв. В этом году пострадали 20 человек, 9 погибли, ещё 36 удалось спасти.

Количество госпитализированных из-за неправильного обращения с пиротехникой в первые дни 2021 года составило восемь человек, в том числе пострадал ребёнок, который всё ещё остаётся в больнице. Как раз петарда стала причиной первого в новом году вызова: в 00:13 первого января дежурный принял заявку о пиротехническом изделии, залетевшем на балкон 10 этажа дома на проспекте Ветеранов. Обошлось без пострадавших, но балкон обгорел.



В отличие от прошлогодних праздников с плюсовой температурой, в этом году в Петербурге устойчивый минус и соответствующие травмы. Как сообщил главврач Городской станции скорой помощи Алексей Бойков, гололёд отправил в больницы 132 человека, хотя в прошлом году в новогодние каникулы на скользких дорогах травмы получил 61 прохожий. Ещё пятеро горожан госпитализированы после катания на ватрушках, и это без учёта тех, кто обращался в травмпункты.

«Это неуправляемый снаряд, который ведёт себя непредсказуемо», — заявил Игорь Титенок. Отдельной строкой он выделил других поклонников зимних развлечений — рыбаков-любителей, которые массово гуляют по льду: «Отдельные люди с отдельным складом ума. До 5–6 тысяч ежесуточно выходит. Умудряются ставить палатки, обустраиваются на сутки и пытаться рыбачить. Ледовое покрытие неравномерно, есть большая вероятность провалиться и погибнуть».

Запрет выхода на лёд действует до 15 января. Решение о продлении принимает Смольный, однако в МЧС полагают, что оснований для этого нет: ночью температура опускается до -24, днём также морозно.



В Городской наркологической больнице длинные выходные прошли в напряжённом, но в целом обычном для праздников режиме. За последние десять дней госпитализированы 234 человека, при этом 80% из них — пьющие люди. Как отметила заместитель главврача Елена Куркова, несмотря на то, что праздники прошли без скачков в статистике, несколько чаще, чем годом ранее, требовался кабинет для медосвидетельствования. Также замечен рост обращений пациентов с алкогольными психозами, однако это может быть связано с перепрофилированием медучреждений под ковид.

Любители спиртного попадаются и за рулем автомобилей. Старший инспектор 5 отдела управления Госавтоинспекции майор полиции Дмитрий Заставский рассказал, что за десять дней нового года из 11 тысяч материалов почти 300 составлены на нетрезвых водителей. Всего в праздники в Петербурге и области произошло без малого 2,5 тысячи ДТП, из них 107 с пострадавшими, 14 — с погибшими.

