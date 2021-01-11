«Урегулирование конфликта в Карабахе на справедливой основе». Путин принял в Москве Пашиняна и Алиева

Российская сторона считает, что обстановка в Карабахе спокойная. Об этом 11 января заявил Владимир Путин во время переговоров с лидерами Азербайджана и Армении в Москве.



«Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что трехсторонние договоренности последовательно реализуются. По нашему убеждению, это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе», — сказал российский президент.



По его словам, Россия предприняла «активные посреднические усилия», которые были направлены на остановку боевых действий в Карабахе. Президент РФ поблагодарил своих коллег за желание урегулировать конфликт. Путин напомнил, что переговоры велись даже ночью. «Сейчас обстановка в регионе спокойная», — заверил глава государства.

