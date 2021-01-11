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«Урегулирование конфликта в Карабахе на справедливой основе». Путин принял в Москве Пашиняна и Алиева

Российская сторона считает, что обстановка в Карабахе спокойная. Об этом 11 января заявил Владимир Путин во время переговоров с лидерами Азербайджана и Армении в Москве.

«Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что трехсторонние договоренности последовательно реализуются. По нашему убеждению, это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе», — сказал российский президент.

По его словам, Россия предприняла «активные посреднические усилия», которые были направлены на остановку боевых действий в Карабахе. Президент РФ поблагодарил своих коллег за желание урегулировать конфликт. Путин напомнил, что переговоры велись даже ночью. «Сейчас обстановка в регионе спокойная», — заверил глава государства.

Президент РФ отметил, что на повестке остается вопрос беженцев. По последним данным, в регион вернулись 48 тысяч человек.

Владимир Путин подчеркнул, что РФ дорожит отношениями как с Баку, так и с Ереваном. В последний раз лидеры двух стран встречались год назад.

В ноябре 2020 года президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем Газахский, Кельбаджарский и Лачинский районы Карабаха переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего регион с Арменией, размещаются российские миротворцы.

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Комментарии (10)

OldObyvatel
Хотел Ялты-2, получил Турцию в подбрюшье. Это называется пошел за шерстью, вернулся остриженным.
Думаю, Алиев проявился в Москве с единственной целью, показать путину, кто хозяин на Кавказе.
Хотелось бы взглянуть на фото или видео встречи.
Весьма занимательное зрелище, я думаю.
Serg_I
Комментаторов много, а переговорщики есть?
Что вы бы предложили? Данные визитёры уже никогда между собой дружить не будут, а для нас там лучше хрупкий, но мир, чем война с непонятным количеством непонятных участников!
Dimitry Antonov
Судя по такой официальной оценке: "российская сторона считает обстановку в Карабахе спокойной", все эти встречи прошли совершенно безрезультатно. Никто ни о чём не договорился.
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