«Урегулирование конфликта в Карабахе на справедливой основе». Путин принял в Москве Пашиняна и Алиева

Российская сторона считает, что обстановка в Карабахе спокойная. Об этом 11 января заявил Владимир Путин во время переговоров с лидерами Азербайджана и Армении в Москве.
«Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что трехсторонние договоренности последовательно реализуются. По нашему убеждению, это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе», — сказал российский президент.
По его словам, Россия предприняла «активные посреднические усилия», которые были направлены на остановку боевых действий в Карабахе. Президент РФ поблагодарил своих коллег за желание урегулировать конфликт. Путин напомнил, что переговоры велись даже ночью. «Сейчас обстановка в регионе спокойная», — заверил глава государства.
Президент РФ отметил, что на повестке остается вопрос беженцев. По последним данным, в регион вернулись 48 тысяч человек.
Владимир Путин подчеркнул, что РФ дорожит отношениями как с Баку, так и с Ереваном. В последний раз лидеры двух стран встречались год назад.