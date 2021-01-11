«Безмасочник» пытался сбежать от полиции в ТЦ на юге Петербурга. Добежал до суда

Предновогодние покупки без маски продлили каникулы жителю Петербурга. Два дня он будет отдыхать в изоляторе.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 11 января, житель Петербурга Андрей 28 декабря после 18 часов пришел в ТЦ «Ракита» на Маршала Захарова. Однако совершить покупки ему не удалось. Он не надел маску, и сотрудники вызвали наряд полиции. Когда сотрудники МВД пытались проверить у него документы, он бросился бежать, но был остановлен. В отношении мужчины составили протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».
Красносельский районный суд назначил ему наказание в виде административного ареста на срок 2 суток.