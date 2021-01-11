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«Безмасочник» пытался сбежать от полиции в ТЦ на юге Петербурга. Добежал до суда

Предновогодние покупки без маски продлили каникулы жителю Петербурга. Два дня он будет отдыхать в изоляторе.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 11 января, житель Петербурга Андрей 28 декабря после 18 часов пришел в ТЦ «Ракита» на Маршала Захарова. Однако совершить покупки ему не удалось. Он не надел маску, и сотрудники вызвали наряд полиции. Когда сотрудники МВД пытались проверить у него документы, он бросился бежать, но был остановлен. В отношении мужчины составили протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Красносельский районный суд назначил ему наказание в виде административного ареста на срок 2 суток.

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Комментарии (17)

Пю Ре
Фонтанка уже второй раз обзывает Юго-Запад югом города. Читаю заголовок, вижу упоминание юга города и представляю себе Купчино, Звездное, Дальнюю рогатку. А в виду имеют то Маршала Жукова, то Маршала Захарова. Это вот как?
nuga
Арест то не за маску,а бегство от полиции,значит никакой опасности здоровый человек не представлял без этого намордника.Рефлексия рабов,которые гнобят людей за то,что маску не напялил. Охранники явно через чур ретивые,рагонят всех покупателей,потому что лишний раз не пойдёшь в тк,а потом перегорит и вовсе желание что то купить,как вспомнишь шопинг в намордике,деньги целее будут,а кто то купит онлайн.
Владислав М
Власти уже совсем поглупели? То полиция отпускает водителя, за которым по всему городу со стрельбой катается, то 2 дня маринует в камере за отсутствие маски? Логика вообще присутствует?
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