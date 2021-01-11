На японские острова в начале января пришли сильнейшие снегопады.
«Сильнейший снегопад [в понедельник] продолжился почти на всей территории страны, что заставило некоторые префектуры обратиться за помощью к сухопутным силам для проведения спасательных операций. <...> Японское метеорологическое агентство предупреждает, что сильный снегопад ожидается от северных до западных регионов», — сообщает 11 января агентство Kyodo.
Из-за пришедшей на выходных зимы 1200 автомобилей оказались в снежной ловушке. Один мужчина в возрасте 60 лет был найден мертвым в машине, засыпанной снегом в городе Хими. Всего от удара стихии погибли 8 человек. Еще 240 получили ранения из-за снегопада в префектурах Ниигата, Исикава, Фукуи и Тояма.
С четверга на город Дзёэцу выпали рекордные 180 сантиметров снега, а в деревне Сиракава — 160 сантиметров снега.