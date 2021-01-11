Полицейские «сорвали» двоим петербуржцам проводы лета и были избиты своими же дубинками. Агрессоры начали новый год с приговора

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 11 января, на скамье подсудимых по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти оказались Максим Чаплыгин и Филипп Подгайский. В конце августа прошлого года они провожали лето в квартире, расположенной в одном из домов на проспекте Сизова. Судя по всему, делали это слишком громко, поэтому по указанному адресу прибыли сотрудники полиции. Те потребовали предъявить документы и не мешать гражданам, но реакция нарушителей оказалась чрезмерно эмоциональной и агрессивной.

Двое горожан выслушали приговор по уголовному делу о нападении на полицейских. Последние попытались угомонить расшумевшихся приятелей, но были избиты своими же дубинками.

Чаплыгин схватил одного из стражей порядка за форму и дважды ударил кулаком, после чего забрал у него дубинку и начал бить ей по его голове и телу, а затем оттолкнул от себя ударом в грудь. Примерно то же самое, но с чуть меньшим рвением, делал его приятель Подгайский.

Как удалось установить, первый официально трудоустроен, имеет постоянный источник дохода, по месту работы характеризуется положительно, когда-то проходил военную подготовку при петербургском Политехе. Активно участвовал в общественной жизни и спортивных соревнованиях, за что был награждён грамотами. У него на иждивении отец — военный пенсионер и инвалид. Второй подсудимый также оказался чист: ранее он не попадал в поле зрения полиции.

Чаплыгин и Подгайский признали вину и перевели пожертвование в государственный фонд, оказывающий помощь детям. Приморский районный суд назначил по одному году условно каждому из них с аналогичным испытательным сроком.