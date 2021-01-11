На Дунайском из-за пожара в гараже эвакуировали людей и баллоны с газом

Вентиль на газовом баллоне загорелся в гараже во Фрунзенском районе Петербурга 11 января. Об этом «Фонтанке» сообщили в ГУ МЧС по городу.



Как уточнили в ведомстве, заявка о возгорании на Дунайском проспекте, 61, поступила на пульт дежурного незадолго до полудня. Приехавшие на место спасатели нашли очаг в одном из гаражей, где горел вентиль на ацетиленовом баллоне. Рядом находились другие ёмкости с газом.



Из гаража вывели двух человек и успели вынести четыре баллона, в том числе один с пропаном и один с аргоном. Площадь возгорания уточняется, сведений о пострадавших не поступало. В 12:26 пожарные ликвидировали открытое горение.

