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На Дунайском из-за пожара в гараже эвакуировали людей и баллоны с газом

Вентиль на газовом баллоне загорелся в гараже во Фрунзенском районе Петербурга 11 января. Об этом «Фонтанке» сообщили в ГУ МЧС по городу.

Как уточнили в ведомстве, заявка о возгорании на Дунайском проспекте, 61, поступила на пульт дежурного незадолго до полудня. Приехавшие на место спасатели нашли очаг в одном из гаражей, где горел вентиль на ацетиленовом баллоне. Рядом находились другие ёмкости с газом.

Из гаража вывели двух человек и успели вынести четыре баллона, в том числе один с пропаном и один с аргоном. Площадь возгорания уточняется, сведений о пострадавших не поступало. В 12:26 пожарные ликвидировали открытое горение.

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