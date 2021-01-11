Пахмутову и Добронравова выписали из больницы после коронавируса

Композитора Александру Пахмутову и ее мужа, поэта Николая Добронравова, выписали из больницы после того, как они переболели коронавирусом. Об этом РИА Новости 11 января сообщил их друг.



Он уточнил, что у супругов «все хорошо». О госпитализации Пахмутовой и Добронравова СМИ сообщили 22 декабря.



Александра Пахмутова является автором музыки более чем к 400 песням, в том числе к таким, как «Орлята учатся летать», «Нежность», «Трус не играет в хоккей», «Мелодия», «Надежда», «Беловежская пуща» и многим другим. К значительному количеству этих композиций слова писал ее муж, поэт-песенник Николай Добронравов.

