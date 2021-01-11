Выстрел из ручки в полицейского остался безнаказанным. Обидчиком сотрудника займутся врачи

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 11 января, уголовной ответственности избежал Андрей Буров, которому вменяли незаконный оборот оружия и опасное для жизни насилие над полицейским. Сотрудник дежурной части 75-го отдела Невского УМВД был ранен вечером 22 октября 2019 года при выезде на сообщение о квартирном скандале на улице Шотмана.

Невский районный суд Петербурга постановил отправить на принудительное лечение автора вооружённого нападения на полицейского. В сотрудника стреляли из самодельной ручки-пистолета.

Нарушителем спокойствия оказался Буров. Согласно показаниям лейтенанта, его он нашёл прятавшимся за холодильником. Сначала успокаивал словесно, потом взял за руку. Попытка вывести из комнаты вызвала нервную реакцию: Буров начал сопротивляться, вместе с полицейским упал на диван, в процессе тот услышал «хлопок, похожий на взрыв, и почувствовал, как у него онемела и потеряла чувствительность левая рука».



«Фонтанка» показывала самодельное оружие — ручку-пистолет, напоминающий трубку пигмея из «Шерлока Холмса». Сотрудник дежурной части получил вред средней степени тяжести.



В анамнезе Бурова — кражи, хранение наркотиков и добровольное прохождение курса от наркотической зависимости. Он не соглашался, что причинил опасный вред полицейскому, но в целом вину признал.



Невский райсуд счёл, что на сотрудника Буров напал в невменяемом состоянии. Вместо наказания его отправили на принудительное лечение в стационар, где оказывают психиатрическую помощь.

