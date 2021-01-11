Выстрел из ручки в полицейского остался безнаказанным. Обидчиком сотрудника займутся врачи

Невский районный суд Петербурга постановил отправить на принудительное лечение автора вооружённого нападения на полицейского. В сотрудника стреляли из самодельной ручки-пистолета.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 11 января, уголовной ответственности избежал Андрей Буров, которому вменяли незаконный оборот оружия и опасное для жизни насилие над полицейским. Сотрудник дежурной части 75-го отдела Невского УМВД был ранен вечером 22 октября 2019 года при выезде на сообщение о квартирном скандале на улице Шотмана.
Нарушителем спокойствия оказался Буров. Согласно показаниям лейтенанта, его он нашёл прятавшимся за холодильником. Сначала успокаивал словесно, потом взял за руку. Попытка вывести из комнаты вызвала нервную реакцию: Буров начал сопротивляться, вместе с полицейским упал на диван, в процессе тот услышал «хлопок, похожий на взрыв, и почувствовал, как у него онемела и потеряла чувствительность левая рука».
«Фонтанка» показывала самодельное оружие — ручку-пистолет, напоминающий трубку пигмея из «Шерлока Холмса». Сотрудник дежурной части получил вред средней степени тяжести.
В анамнезе Бурова — кражи, хранение наркотиков и добровольное прохождение курса от наркотической зависимости. Он не соглашался, что причинил опасный вред полицейскому, но в целом вину признал.
Невский райсуд счёл, что на сотрудника Буров напал в невменяемом состоянии. Вместо наказания его отправили на принудительное лечение в стационар, где оказывают психиатрическую помощь.