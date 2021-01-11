Российский боец Джефф Монсон объявил о завершении карьеры из-за травмы. Теперь он сможет сосредоточиться на работе депутата Красногорска

Американский боец с российским паспортом Джефф Монсон завершил карьеру в 49 лет. Как сообщает mixedmartialarts.com в понедельник, 11 января, спортсмен во время тренировки порвал сухожилие, на восстановление которого нужен год.
«Я хочу сказать спасибо всем, кого я встретил в этом путешествии — людям, которые помогли мне или просто поздоровались, болельщикам, бойцам, с которыми я столкнулся (после боев я подружился с несколькими моими противниками), моей команде ATT, многим дружелюбным лицам во всех частях мира.... Со слезами на глазах и тяжелым сердцем я пишу это, зная, что с завтрашнего дня нет тренировок, никаких предстоящих событий. Я понял, что не важно, какая у тебя профессия или образ жизни, — иди и наслаждайся. Берегите людей, которые вас любят, и не принимайте их как должное. Путешествовать и встречаться со всеми, с кем только можно, — это лучший способ избавиться от глупых предрассудков. Будьте успешны и здоровы, и я искренне желаю всем вам счастья», — прокомментировал свое решение Монсон.
Российского гражданства Монсон ждал несколько лет. 47-летний Джеффри Уильям родился в США, два года назад получил паспорт самопровозглашенной Луганской народной республики. Монсон известен своими коммунистическими убеждениями, любовью к России и ее советскому прошлому. Спортсмен неоднократно начинал бои под гимн СССР. В 2018 Монсон стал депутатом Красногорска.
За свою карьеру Монсон провел 88 боев — 61 победа, 26 поражений и 1 ничья.