«Из политики я ухожу победителем». Главный грузинский олигарх возвращается к частной жизни

Учредитель и председатель правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», олигарх и миллиардер Бидзина Иванишвили объявил об уходе из политики. Открытое письмо он опубликовал 11 января в Facebook партии.

«Я принял решение окончательно покинуть политику и полностью оставить бразды правления. Я считаю, что моя миссия выполнена. Я покидаю как пост председателя партии, так и саму партию, и возвращаюсь к своему образу частной жизни, которым жил до 2011 года... Из политики я ухожу гордым, победителем и благодарным к людям. Люди смогли увидеть мои усилия, которые я приложил только в интересах страны и государства. Уверен, что грузинский народ также оценит мой сегодняшний шаг, который продиктован теми же интересами, ради которых я пришел в политику», — говорится в письме.

