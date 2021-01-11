«Из политики я ухожу победителем». Главный грузинский олигарх возвращается к частной жизни

Учредитель и председатель правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», олигарх и миллиардер Бидзина Иванишвили объявил об уходе из политики. Открытое письмо он опубликовал 11 января в Facebook партии.
«Я принял решение окончательно покинуть политику и полностью оставить бразды правления. Я считаю, что моя миссия выполнена. Я покидаю как пост председателя партии, так и саму партию, и возвращаюсь к своему образу частной жизни, которым жил до 2011 года... Из политики я ухожу гордым, победителем и благодарным к людям. Люди смогли увидеть мои усилия, которые я приложил только в интересах страны и государства. Уверен, что грузинский народ также оценит мой сегодняшний шаг, который продиктован теми же интересами, ради которых я пришел в политику», — говорится в письме.
Бидзина Иванишвили заработал основное состояние в России в 1990-х годах, затем вернулся в Грузию. В 2011 году он решил заняться политикой и основал партию «Грузинская мечта — демократическая Грузия». Она пришла к власти в 2012-м, сменив партию Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Спустя год после этого Иванишвили объявил об уходе из политики, однако вернулся в 2018-м, заняв пост председателя партии.