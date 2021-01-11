Правительство Тувы заинтересовалось жалобами рядового Шойгу на дискриминацию в армии

Солдат-срочник из Тувы, проходящий службу в Ростове Великом Ярославской области, заявил о дискриминации. По его словам, особое отношение командование к нему вызвано национальностью и фамилией Шойгу.



Обращение на тувинском пользователь с ником shoig_uondar 10 января опубликовал в сториз в «Инстаграме». Как пишет «Тайга.Инфо», однофамилец министра обороны России рассказал, что дискриминации подверглись пять солдатов-срочников из Тувы. Командование воинской части третирует их из-за национальности, фамилии Шойгу и малой родины — республики Тыва.

