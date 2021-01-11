Правительство Тувы заинтересовалось жалобами рядового Шойгу на дискриминацию в армии

Солдат-срочник из Тувы, проходящий службу в Ростове Великом Ярославской области, заявил о дискриминации. По его словам, особое отношение командование к нему вызвано национальностью и фамилией Шойгу.
Обращение на тувинском пользователь с ником shoig_uondar 10 января опубликовал в сториз в «Инстаграме». Как пишет «Тайга.Инфо», однофамилец министра обороны России рассказал, что дискриминации подверглись пять солдатов-срочников из Тувы. Командование воинской части третирует их из-за национальности, фамилии Шойгу и малой родины — республики Тыва.
Одним из первых отреагировал глава региона Шолбан Кара-оол. На своей странице «ВКонтакте» он выложил пост с фотографией солдата и заверил, что обращением земляка уже занимаются, объективность ситуации выясняют в том числе через военное командование. При этот негативное отношение к рядовому из Тувы вызвало, скорее, недоумение: «Нас, тувинцев, командиры всех времен, в том числе и на войне, выделяли как отличных воинов, с военной выправкой и умением выносить тяготы и лишения военной службы», — пишет Шолбан Кара-оол.