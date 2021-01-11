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Под Петербургом лайка укусила девочку за лицо

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства получения травм девочкой в Тосненском районе Ленобласти. Об этом 11 января пишет 47news.

По данным издания, сообщение о происшествии в поселке Тельмана поступило на телефон экстренных служб накануне около восьми вечера. По предварительной информации, четырехлетнюю девочку укусила лайка. Ребенка госпитализировали с рваными ранами лица, ее состояние оценивают как удовлетворительное. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Комментарии (3)

nuga
Шрамы разукрасят лицо ,будет отпугивать женихов,когда вырастит.
265015791
Если потянуть хорошую лайку за хвост когда она ест так и будет, проверено лично в детстве.
С тех пор я люблю и понимаю собак.
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