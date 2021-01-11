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В Петербурге и области открылись пункты по сбору новогодних ёлок

В Петербурге и Ленинградской области началась традиционная акция по сбору новогодних елей «Ёлки, палки и щепа». В течение января будут работать как стационарные, так и временные пункты приёма хвойных деревьев.

На территории города уже начали функционировать постоянные пункты приёма в Выборгском и Пушкинском районах, в области — в Киришском районе. В течение ближайших дней откроются пункты в других районах Петербурга и Ленобласти.

Список пунктов опубликован на сайте акции. Организаторы отмечают, что он будет регулярно обновляться.

Принимаются ёлки, сосны и пихты. Все деревья будут направлены на переработку — их измельчат, а щепу передадут в конюшни, приюты и питомники для животных на подстилку и подкормку.

Акция «Ёлки, палки и щепа» проводится уже несколько лет. С 2015 по 2019 год активисты собрали 10,3 тысячи хвойных на 82 пунктах приема при участии 512 волонтеров и 21,2 тысячи жителей города и области.

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Комментарии (2)

Freddy4ka
Нужен хотя бы один пункт в Приморском районе!
Yubilar
Гретты Тумберг на них нет
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