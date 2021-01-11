В Петербурге и области открылись пункты по сбору новогодних ёлок

В Петербурге и Ленинградской области началась традиционная акция по сбору новогодних елей «Ёлки, палки и щепа». В течение января будут работать как стационарные, так и временные пункты приёма хвойных деревьев.



На территории города уже начали функционировать постоянные пункты приёма в Выборгском и Пушкинском районах, в области — в Киришском районе. В течение ближайших дней откроются пункты в других районах Петербурга и Ленобласти.



Список пунктов опубликован на сайте акции. Организаторы отмечают, что он будет регулярно обновляться.

