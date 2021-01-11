«Нет, мечты нет» — в 2020 году стал более популярным ответом россиян на вопрос о заветной мечте. Так ответил каждый восьмой собеседник ВЦИОМ — 13%. В 2019 году на отсутствие заветной мечты указывал каждый десятый респондент (11%). Данные опубликованы в понедельник, 11 января.



За прошедший год россияне стали меньше мечтать о здоровье (9% в 2020 году против 10% в 2019 году), улучшении жилищных условий (8% против 10%), путешествиях (5% против 8%), материальном благополучии (4% против 6%), переезде в другую страну (2% против 5% год назад) и «чтобы не было войны» (2% в 2020 году против 4% в 2019 году).