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ВЦИОМ: Растёт количество россиян, у которых нет заветной мечты

«Нет, мечты нет» — в 2020 году стал более популярным ответом россиян на вопрос о заветной мечте. Так ответил каждый восьмой собеседник ВЦИОМ — 13%. В 2019 году на отсутствие заветной мечты указывал каждый десятый респондент (11%). Данные опубликованы в понедельник, 11 января.

За прошедший год россияне стали меньше мечтать о здоровье (9% в 2020 году против 10% в 2019 году), улучшении жилищных условий (8% против 10%), путешествиях (5% против 8%), материальном благополучии (4% против 6%), переезде в другую страну (2% против 5% год назад) и «чтобы не было войны» (2% в 2020 году против 4% в 2019 году).

Фото: ВЦИОМ

В то же время каждый четвёртый россиянин (27%) верит, что его мечта будет реализована в ближайшие год-два, а 15% полагают, что мечта станет реальностью в течение трех-пяти ближайших лет. 8% ждут воплощения заветных желаний через десятилетие или позже.

Опрос ВЦИОМ был проведён 26 декабря 2020 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Фото: ВЦИОМ

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Комментарии (3)

Skazochny
Есть мечта,есть...
arbidol
Действительно, раз мечтать стало меньше народу, значит мечты исполняются.
Мы даже увидели штурм Капитолия!
Stavrogin
Вот он, рай на земле. Мечтать больше не о чем, всё есть.
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