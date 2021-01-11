Эксперты ВОЗ прибудут в Китай для выяснения происхождения коронавируса. В группе есть специалист из Петербурга

Делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения прибудет в Китай 14 января для выяснения происхождения COVID-19.
Представитель ВОЗ 11 января сообщил РИА Новости, что группа экспертов была создана для выяснения происхождения нового коронавируса. В состав группы входят представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. От России в группе участвует заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.
«Группа международных экспертов ВОЗ, занимающаяся выяснением причин происхождения COVID-19, прибудет в Китай 14 января для проведения исследований», — говорится в заявлении государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Отмечается, что группа будет проводить соответствующие исследования в сотрудничестве с китайскими специалистами.