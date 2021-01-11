Петербуржец чуть не остался без глаза, повстречав вооружённого бородача. Госпитализации предшествовала просьба прикурить

Жителю Петербурга понадобилась медицинская помощь после встречи с незнакомцем в Калининском районе. Вооружённый бородач направил на него оружие и выпустил пулю.



Как стало известно «Фонтанке» 11 января, в минувшую субботу в одну из городских больниц доставили 32-летнего петербуржца. Врачи диагностировали у него огнестрельное непроникающее ранение правого глаза. После оказания медпомощи в удовлетворительном состоянии его отпустили домой.



Полицейским он рассказал, что был в гостях у друга, но точный адрес припомнить не смог. Когда вышел на Замшину улицу, повстречал неизвестного мужчину. Тот подошёл к нему и попросил прикурить, а затем выстрелил ему в лицо.

