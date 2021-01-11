FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-14°C/Завтра: -13
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
12
Печать

Петербуржец чуть не остался без глаза, повстречав вооружённого бородача. Госпитализации предшествовала просьба прикурить

Жителю Петербурга понадобилась медицинская помощь после встречи с незнакомцем в Калининском районе. Вооружённый бородач направил на него оружие и выпустил пулю.

Как стало известно «Фонтанке» 11 января, в минувшую субботу в одну из городских больниц доставили 32-летнего петербуржца. Врачи диагностировали у него огнестрельное непроникающее ранение правого глаза. После оказания медпомощи в удовлетворительном состоянии его отпустили домой.

Полицейским он рассказал, что был в гостях у друга, но точный адрес припомнить не смог. Когда вышел на Замшину улицу, повстречал неизвестного мужчину. Тот подошёл к нему и попросил прикурить, а затем выстрелил ему в лицо.

По его словам, никакого конфликта между ними не было, у него ничего не пропало. Чем мог быть мотивирован этот поступок незнакомца, он ответить затруднился.

Приметы предполагаемого преступника: мужчина, на лице щетина, рост примерно 170–175 сантиметров. Был одет в куртку чёрного цвета. Проводится проверка.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

chip1
С приятелем наверное по синьке и повздорил, в травме выдумал историю с бородачем.
anti hype
бородач это иносказание южнорасиянина
типа абдул попросил закурить но поскольку русские абдулу не нравятся то решил вместо петарды просто выстрелить русскому в глаз
ну вот обычай у них в горах такой
надо уважать чужие обычаи как нас учит путин
263888341
Опять Замшину 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️👆🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний