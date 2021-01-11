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Московский пенсионер отправил на «экскурсию» петербургских полицейских. А жительница Дачного устала отдыхать и «заминировала» свой дом

Полицейские Петербурга несколько часов обследовали экскурсионные места города и области после звонка из Москвы.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 января, накануне около 17 часов в полицию северной столицы передали сообщение, принятое диспетчером службы 112 в Москве. Мужчина, который представился 65-летним жителем Люблино рассказала, что встретил в столице мужчину, который доверил ему тайну — рассказал, что в первый рабочий день 2021 года в Исаакиевском соборе и на Соборной площади произойдет взрыв.

Наряды полиции Петербурга проверили и собор на Исаакиевской площади и все Соборные площади региона — у Петропавловского собора, в Кронштадте, Пушкине, Гатчине и Шлиссельбурге.

К восьми вечера силами двух десятков сотрудников все места были проверены, ничего взрывоопасного не нашли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

А в Кировском районе Петербурга тем временем проверяли дом 141 по проспекту Народного Ополчения. Около половины четвертого дня 10 января в единую службу спасения позвонила женщина, которая уверяла, что тротил с бензином и собирается взорвать здание.

В доме не нашли ни горючего, ни тротила, зато нашли звонившую — 58-летнюю нетрезвую даму, которая в начале 90-х привлекалась за разбой.

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