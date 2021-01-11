Жительницу Колпино принудили к интиму, угрожая ножницами. На севере города о сексуальном насилии заявила молодая посетительница бара

Две женщины стали жертвами насильников в Колпинском и Приморском районах Петербурга 11 января 2021 г.



Жительница Колпинского района Петербурга пригласила домой приятеля, который оказался насильником. На другом конце города об аналогичном нападении заявила молодая девушка, посетившая питейное заведение.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 января, два заявления об изнасиловании поступили в петербургскую полицию накануне ранним утром с разницей в полчаса.



Первое написала 42-летняя женщина, проживающая на Пролетарской улице в Колпино. По её словам, в ночь с субботы на воскресенье она пригласила в свою квартиру знакомого. Последний в какой-то момент схватил ножницы и, угрожая ими, принудил её к интиму. Пострадавшую госпитализировали, а её предполагаемого обидчика отыскали в посёлке Малая Вырица, что в Гатчинском районе Ленобласти. Возбуждено уголовное дело.

