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В феврале россиян ожидает шестидневная рабочая неделя

Следующие длинные выходные в России будут в конце февраля, до них будет шестидневная рабочая неделя, напомнили в Роструде 11 января.

Это связано с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля.

Шестидневка будет с 15 по 20 февраля в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу, 20 февраля. Затем граждан ожидает одна трехдневная рабочая неделя.

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