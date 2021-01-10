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Смольный о COVID-19: С окончанием праздников петербуржцы стали активнее обращаться за медицинской помощью

К концу новогодних каникул петербуржцы стали активнее обращаться за медицинской помощью, что повлекло рост регистрации как новых случаев заболевания, так и случаев выздоровления. Об этом сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на данные Комитета по здравоохранению и Федерального регистра лиц, больных COVID-19. Количество проведенных лабораторных проб ПРЦ-SARS-CoV-2 10 января возросло на 21% по сравнению с 3 января.

Увеличение количества случаев, как отмечается в сообщении, «существенно не отразилось на общем количестве больных, находящихся под наблюдением врачей», поскольку оно «компенсируется убылью за счет относительно большого количества выздоравливающих».

Скриншот из пресс-релиза Смольного&nbsp;
Скриншот из пресс-релиза Смольного 

В праздничные дни продолжалась выдача бесплатных лекарств амбулаторным пациентам с коронавирусом. С 31 декабря до 4 января их получили 7 847 пациентов, а с 5 по 9 января — 14 387 пациентов

Прививку от COVID-19 сделали в общей сложности 13 007 человек, за 9 января — 1410. Закончили цикл вакцинации 384 человека. Тяжелых реакций на вакцину не зарегистрировано. Наиболее активно прививаются граждане старше 60 лет — их уже 3230.

«Медицинские службы города готовы к возможному росту обращений за медицинской помощью и госпитализаций в ближайшие дни. Снят ряд противоэпидемических ограничений для предприятий общественного питания в праздничные дни, но необходимость использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию сохраняется для всех граждан», — отмечается в сообщении.

Скриншот из пресс-релиза Смольного&nbsp;
Скриншот из пресс-релиза Смольного 

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Комментарии (2)

Михаил Азаров
Толи еще будет. У меня семейство сдало анализы 29 и их отфутболили на 11. А ведь наверняка у всех девятнадцатая зараза.
virusanet
долгие праздники, головка болит.
дохтур, дай больничный, а?
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