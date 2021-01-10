Смольный о COVID-19: С окончанием праздников петербуржцы стали активнее обращаться за медицинской помощью

К концу новогодних каникул петербуржцы стали активнее обращаться за медицинской помощью, что повлекло рост регистрации как новых случаев заболевания, так и случаев выздоровления. Об этом сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на данные Комитета по здравоохранению и Федерального регистра лиц, больных COVID-19. Количество проведенных лабораторных проб ПРЦ-SARS-CoV-2 10 января возросло на 21% по сравнению с 3 января.
Увеличение количества случаев, как отмечается в сообщении, «существенно не отразилось на общем количестве больных, находящихся под наблюдением врачей», поскольку оно «компенсируется убылью за счет относительно большого количества выздоравливающих».
В праздничные дни продолжалась выдача бесплатных лекарств амбулаторным пациентам с коронавирусом. С 31 декабря до 4 января их получили 7 847 пациентов, а с 5 по 9 января — 14 387 пациентов
Прививку от COVID-19 сделали в общей сложности 13 007 человек, за 9 января — 1410. Закончили цикл вакцинации 384 человека. Тяжелых реакций на вакцину не зарегистрировано. Наиболее активно прививаются граждане старше 60 лет — их уже 3230.
«Медицинские службы города готовы к возможному росту обращений за медицинской помощью и госпитализаций в ближайшие дни. Снят ряд противоэпидемических ограничений для предприятий общественного питания в праздничные дни, но необходимость использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию сохраняется для всех граждан», — отмечается в сообщении.