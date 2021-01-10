Смольный о COVID-19: С окончанием праздников петербуржцы стали активнее обращаться за медицинской помощью

К концу новогодних каникул петербуржцы стали активнее обращаться за медицинской помощью, что повлекло рост регистрации как новых случаев заболевания, так и случаев выздоровления. Об этом сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на данные Комитета по здравоохранению и Федерального регистра лиц, больных COVID-19. Количество проведенных лабораторных проб ПРЦ-SARS-CoV-2 10 января возросло на 21% по сравнению с 3 января.

Увеличение количества случаев, как отмечается в сообщении, «существенно не отразилось на общем количестве больных, находящихся под наблюдением врачей», поскольку оно «компенсируется убылью за счет относительно большого количества выздоравливающих».