Россиянин Большунов второй раз победил на лыжной многодневке «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов 10 января занял второе место в масс-старте свободным стилем на дистанции 10 км на заключительном этапе многодневки «Тур де Ски» и стал победителем соревнований, которые завершились в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Общий результат Большунова по итогам «Тур де Ски» составил 3 часа 32 минуты 32,3 секунды. Второе место занял француз Морис Манифика (отставание 3 минуты 23,9 секунды), третье — россиянин Денис Спицов (+3.36,7).
Спицов победил в заключительной гонке, преодолев дистанцию за 32 минуты и 41 секунду. Большунов отстал от него на 13,3 секунды, замкнул тройку призеров француз Морис Манифика (отставание — 15,2 секунды), передаёт ТАСС.
Большунов во второй раз подряд выиграл многодневку «Тур де Ски». Только трем российским лыжникам удавалось побеждать там: Большунову, Сергею Устюгову (сезон-2016/17) и Александру Легкову (2012/13).
Российская лыжница Юлия Ступак заняла второе место в общем зачете многодневки. Она проиграла 1 минуту 24 секунды американке Джессике Диггинс (3:04.45). Третья — шведка Эбба Андерсон (+2.00).
Следующий этап Кубка мира пройдет с 23 по 24 января в финском Лахти.