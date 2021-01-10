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Главврач рассказала о расстройствах психики у ковидных пациентов

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала о расстройствах психики у некоторых пациентов, переболевших коронавирусом. В частности, она обратила внимание на случаи деменции.

«Ещё в начале пандемии мы начали фиксировать серьёзные изменения поведенческих реакций у пациентов с COVID-19. Но связывали это преимущественно со страхом перед неизвестной болезнью и нагнетающей обстановкой в обществе», — цитирует 10 января РИА Новости пост Повторейко в Instagram.

Она отметила, что, по оценке исследователей из Оксфордского университета, психические расстройства выявляются у каждого пятого пациента, перенёсшего COVID-19. Некоторые пациенты страдали ими и до заражения, а в ряде случаев они были диагностированы впервые.

«Возможно, мы имеем дело с вирусным энцефалитом или это реактивные состояния на фоне интоксикационного синдрома», — предположила медик. Она подчеркнула, что наука пока не в состоянии полностью оценить все возможные последствия коронавируса.

«По наблюдению специалистов, преимущественно все изменения в той или иной степени обратимы, но не всегда. Особенно тревожным оказалось удвоение случаев деменции — как правило, необратимого состояния — через три месяца после положительного результата теста на COVID-19 по сравнению с другими заболеваниями», — рассказала главврач.

Она также сообщила, что в декабре в Псковской областной больнице начал работать психолог-кинезиолог, а в великолукском филиале в январе появился штатный психиатр.

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Комментарии (10)

polinmole
Только это и объясняет поведение властей в Санкт-Петербурге.
Nerevar
Так это не от барановируса люди лишаются рассудка. Нищета, рост цен, потеря работы, потеря ориентиров в жизни - вот причины душевных расстройств у людей. Ну, и масс медиа раздули донельзя истерику вокруг ковида. Тяжело при таком раскладе сохранить рассудок и душевное равновесие.
Antuan Rokanten
Массовая истерия до добра никогда не доводила. Одно вызывает обеспокоенность: все-таки мне кажется, что данный вирус утек все-таки из секретной лаборатории. Почему я пришел к данному выводу? Все просто: потеря обоняния - весьма необычный симптом, который, как мне представляется есть дело рук человеческих. Конечно, я не претендую на истину в последней инстанции, а лишь высказываю свои домыслы, чтобы, мало ли, меня не привлекли за распространение ложной информации.
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