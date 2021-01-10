Главврач рассказала о расстройствах психики у ковидных пациентов

«Ещё в начале пандемии мы начали фиксировать серьёзные изменения поведенческих реакций у пациентов с COVID-19. Но связывали это преимущественно со страхом перед неизвестной болезнью и нагнетающей обстановкой в обществе», — цитирует 10 января РИА Новости пост Повторейко в Instagram.

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала о расстройствах психики у некоторых пациентов, переболевших коронавирусом. В частности, она обратила внимание на случаи деменции.

Она отметила, что, по оценке исследователей из Оксфордского университета, психические расстройства выявляются у каждого пятого пациента, перенёсшего COVID-19. Некоторые пациенты страдали ими и до заражения, а в ряде случаев они были диагностированы впервые.

«Возможно, мы имеем дело с вирусным энцефалитом или это реактивные состояния на фоне интоксикационного синдрома», — предположила медик. Она подчеркнула, что наука пока не в состоянии полностью оценить все возможные последствия коронавируса.

«По наблюдению специалистов, преимущественно все изменения в той или иной степени обратимы, но не всегда. Особенно тревожным оказалось удвоение случаев деменции — как правило, необратимого состояния — через три месяца после положительного результата теста на COVID-19 по сравнению с другими заболеваниями», — рассказала главврач.

Она также сообщила, что в декабре в Псковской областной больнице начал работать психолог-кинезиолог, а в великолукском филиале в январе появился штатный психиатр.