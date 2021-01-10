Вечером 10 января на телеканале «Россия-1» выйдет большое интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Глава государства показывал журналистке Наиле Аскер-заде свой рабочий кабинет и ставил на обеденный стол своего белого шпица. Интервью с Лукашенко еще не вышло в эфир (оно выйдет в 21:30), днем его показали на Дальнем Востоке. Фрагменты уже начали просачиваться в интернет-пространство. Наиболее ярко пользователи соцсетей и мессенджеров отреагировали на кадры с президентом Белоруссии, на которых появляется белый шпиц, которого Лукашенко-старший зовет Малышом.

Во время обеда собака прорвалась в столовую, и Александр Лукашенко, посочувствовав, что животное не пускали к нему, поставил собаку на обеденный стол.

Президент Белоруссии во время интервью тискал собаку со словами: «Ты моя хорошая, ты моя маленькая».

В своем кабинете (пока Аскер-заде любовалась телефоном, а глава Белоруссии предлагал ей хоть «прямо сейчас» позвонить своему российскому коллеге) Лукашенко рассказывает, что у президентов не принято говорить на повышенных тонах, но с Владимиром Путиным, который, по словам Лукашенко, является его единственным другом, они могут поспорить или даже «поссориться».

Николай, сын Александра Лукашенко, рассказал, как коронавирусом болели одновременно он сам, отец и их врач. Он охарактеризовал отца как «очень плохого», «отвратительного пациента». «Он отказывается делать все, что необходимо делать, и чем больше ему говоришь, что необходимо это делать, приводишь фактов, конкретных примеров не из прекрасного далека, а из, можно сказать, соседней палаты, что будет, если не делать, и от этого только усиливается и усиливается его отторжение к методам лечения просто в геометрической прогрессии», — сказал Николай.

Он также поделился с Наилей хоккейной защитой для выхода на лед. На фото журналистка позирует с президентом, а последний объясняет ей, что она «приехала в диктатуру».

И радуется первой забитой ведущей программы «Действующие лица» шайбе. Про Лукашенко-младшего ведущая сообщила, что задала «тот вопрос, который больше всего волнует его поклонниц». Очевидно, речь идет о даме сердца.