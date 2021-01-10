Туристов в Сочи оказалось больше, чем год назад, а обсерватор и ковидный госпиталь не приняли ни одного человека

Число туристов, приехавших в Сочи на новогодние каникулы в 2021 году, достигло 270 тысяч человек, что на 11% больше, чем в прошлом году. Об этом 10 января сообщает администрация города.
Горнолыжный сезон в Сочи начался 24 декабря, когда выпало достаточно снега для открытия трасс. Туристы стали массово съезжаться 28 декабря. Их принимали 639 санаториев, гостиниц, апартаментов и других «средств размещения», средняя загрузка составила 76% (год назад — 74%).
«В горном кластере показатель составил 146 тысяч гостей. Пиковая нагрузка пришлась на 4 января, когда в городе находилось свыше 110 тысяч туристов», — отмечают в администрации Сочи. Отели Красной Поляны разместили около 74 тысяч человек, еще около 72 тысяч человек приезжали на день. Средняя заполняемость объектов горного кластера составила 80%.
Горнолыжные курорты отработали 10 дней без каких-либо происшествий. «Показателем стабильной эпидемиологической ситуации на курорте стало то, что зарезервированный обсерватор и дополнительный ковидный госпиталь на 200 мест в этот период не приняли ни одного человека», — отмечается в сообщении.
В Сочи рассчитывают, что после новогодних праздников поток туристов не ослабеет. Ожидается, что зимний сезон продлится до мая.