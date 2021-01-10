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Дюжина мертвых карателей. В деле о казни 134 советских военнопленных в Луге появились подозреваемые

Следственный комитет Ленинградской области подозревает 12 бывших советских военнослужащих в расстреле 134 солдат и офицеров Красной армии. Захоронение обнаружено в сентябре 2020 года в Луге. «Фонтанка» узнала имена тех, кому не грозят сроки давности. Однако все они родились минимум 100 лет назад. К тому же многих прекратил искать еще КГБ, а одного расстреляли 55 лет назад.

По информации «Фонтанки», в уголовное дело, возбужденное Следственным комитетом Ленобласти в сентябре прошлого года по расстрелу 134 человек в Луге, легли документы о 12 подозреваемых. Более того, следствие дало поручение оперативному подразделению ФСБ установить их местонахождение. В этом поручении отсутствует логичная при таких поворотах фраза: «…и принять меры к задержанию». Все фигуранты уже на том свете.

47news сообщал, как в сентябре прошлого года в Луге обнаружили захоронение времен Великой Отечественной войны. Уже на момент раскопок стало понятно, что это место казни 134 человек, среди которых нашли останки и несовершеннолетних.

Имена подозреваемых, их краткие биографии есть и в распоряжении наших коллег из 47news. Некоторые из них заслуживают внимания и сегодня, к тому же они есть в открытых источниках. Так, Павел Макаров, родившийся в 1919 году, играл за ленинградский футбольный клуб «Спартак» в 1941 году. В августе 1942 года он политруком попал в плен, после служил начальником тюрьмы. После войны смог остаться в Европе, продолжил футбольную карьеру, выступал за английский клуб. Умер во Франции в 1963 году. Другой — Василий Долин, 1920 года рождения, из деревни Лужского района. Служил в Кронштадте, а попал в плен под Ораниенбаумом. С 1942 по 1945 год состоял в карательном отряде в Васильковичах. После войны его в течение 20 лет искали по всему СССР, в феврале 1966 года он предстал перед трибуналом в Луге. Приговорен к высшей мере.

Все 12 имен появились в материалах данного уголовного дела как раз из дела этого Долина. Еще тогда, в 1965 году, они и были установлены Комитетом государственной безопасности. Все эти люди родились раньше 1920 года. На некоторых был объявлен розыск еще в Советском Союзе, а потом снят в связи со смертью. Конечно же, в январе 2021 года никто не надеется найти их живыми и доставить в Следственный комитет. Сама же процедура установления и формального поиска законна. По данным преступлениям срок давности отсутствует, а это уголовное дело является своего рода историческим механизмом. Тем более что тема войны сейчас является важнейшей идеологической опорой России.

Подробно о всех двенадцати подозреваемых в карательных операциях читайте на 47news.

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Комментарии (27)

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Заранее большое человеческое спасибо.......
Antuan Rokanten
Для чего все это? Розыск карателей был прекращен еще при СССР в связи с их смертью. Весьма странное мероприятие.
муматор
"Все 12 имен появились в материалах данного уголовного дела как раз из дела этого Долина. Еще тогда, в 1965 году, они и были установлены Комитетом государственной безопасности." - если КГБ всё уже сделал 55 лет назад, то почему сейчас - "Следственный комитет Ленинградской области подозревает 12 бывших советских военнослужащих в расстреле 134 солдат и офицеров Красной армии."? Изображение деятелности?
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