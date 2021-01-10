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Российские биатлонисты прервали антирекордную серию «золотом» в смешанной эстафете

Сборная России по биатлону в немецком Оберхофе 10 января завоевала «золото» в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира. Таким образом она прервала антирекордную серию: это первая медаль за 43 гонки.

«Серебро» получили биатлонисты Норвегии, уступившие всего 0,7 секунды. Третьими стали французы.

В составе российской команды выступали Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова.

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Комментарии (5)

Asus
Явно что-то употребили что золото взяли
Asus
хаха, всех с пристрастием проверить на допинг и пригласить Родченкова для проверки.
Modest_5e4ce41f7533b
Ура! Наши взяли Оберхоф, покорив пару десятков местных жителей своей победой на лыжном стадионе.
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