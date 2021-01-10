Специалист из Эрмитажа расскажет истории вещей, изменивших жизнь людей

Изобретение плуга по важности сравнимо с появлением смартфона, а изменение формы парусов — с изобретением самолета. Да что там: не придумай кто-то ночной горшок, цивилизация двигалась бы по совсем иному пути. С 14 января до конца февраля в новом цикле от ДК Лурье с уважением присмотримся к давно знакомым вещам. 8+
Лектор — Александр Бутягин, он заведует сектором античной археологии Северного Причерноморья в Эрмитаже. И как «античник», по-своему смотрит на вроде бы обычные предметы, будь то вилка, подкова или гроб. Например, чем схожи стремя и танк? Тем, что и то и другое изменило характер войн. А один научно-популярный журнал писал: вглядитесь в портреты утонченных дам века, скажем, XVII — можете себе представить, что они мясо и рыбу за столом разделывали руками? И этикет состоял в том, чтобы не всей пятерней работать, а отщипывать тремя пальчиками. При этом вилка к тому времени существовала уже несколько веков.
В цикле семейных лекций «История вещей. История людей» будем брать самые разные вещи из разных эпох и разных стран — они расскажут нам историю получше некоторых учебников. Продвигаться будем по темам: «Семья и домашняя жизнь», «Труд и ремесло», «Пир», «Война», «Религия», «Смерть». Лекции очные, будут проходить в коворкинге «Ясная поляна» (ул. Льва Толстого, 1–3), так что количество слушателей ограничено.
Расписание и подробности по ссылке.
Александра Шеромова