Ученые открыли новую комету. Через год ее можно будет увидеть невооруженным взглядом

В опубликованном 10 января циркуляре Центра малых планет объявлено об открытии новой кометы C/2021 A1 (Leonard). Об этом сообщает паблик «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» «ВКонтакте». Небесное тело, согласно первым прогнозам, может быть видно с Земли.
Комету впервые зафиксировали 3 января 2021 года на снимках, которые были получены в США с телескопа — рефлектора небесного обзора Catalina Sky Survey. Небесное тело на тот момент располагалась в созвездии Гончие Псы, на снимке была видна газо-пылевая комета и короткий пылевой хвост.
Точку перигелия (ближайшую точку орбиты к Солнцу), согласно прогнозам, Леонард пройдет 3 января 2022 года. Во время сближения с Землей, которое должно произойти 12 декабря 2021 года, максимальный блеск кометы может составить +4 звездные величины. Из-за того, как небесное тело в этот момент будет располагаться между Землей и Солнцем, может появиться эффект прямого рассеивания и как следствие — «блескучесть» пылевого хвоста кометы.
Паблик уточняет, что в средних широтах Северного полушария Леонард будет доступен для любительских наблюдений с сентября 2021 года. Траектория проляжет на фоне созвездий Большая Медведица, Гончие Псы и Волосы Вероники. С конца ноября из-за приближения момента сближения с Землей видимая угловая скорость движения значительно возрастет. С 1 по 13 декабря комета будет перемещаться на фоне созвездий Волопас, Змея, Геркулес и Змееносец. Причем видно небесное тело будет как утром, так и вечером.