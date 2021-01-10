Ученые открыли новую комету. Через год ее можно будет увидеть невооруженным взглядом

В опубликованном 10 января циркуляре Центра малых планет объявлено об открытии новой кометы C/2021 A1 (Leonard). Об этом сообщает паблик «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» «ВКонтакте». Небесное тело, согласно первым прогнозам, может быть видно с Земли.

Комету впервые зафиксировали 3 января 2021 года на снимках, которые были получены в США с телескопа — рефлектора небесного обзора Catalina Sky Survey. Небесное тело на тот момент располагалась в созвездии Гончие Псы, на снимке была видна газо-пылевая комета и короткий пылевой хвост.