Два одинаковых микроавтобуса, даже с равным количеством пассажиров, столкнулись в Башкирии. Погибли женщина и 6-летний ребёнок.
Как сообщает UFA1.RU со ссылкой на ГИБДД, ДТП произошло 10 января около 14 часов на 36-м километре автодороги Кропачёво — Месягутово — Ачит, рядом с населенным пунктом Татарский Малаяз. Столкнулись два автобуса «Форд Транзит», следовавшие по одному маршруту во встречных направлениях.
В автобусах находились 36 человек, по 18 человек в каждом. Пострадавшие доставлены в Месягутовскую ЦРБ. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав, двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, девять — в состоянии средней степени тяжести.