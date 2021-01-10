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На заснеженной дороге в Башкирии не разъехались автобусы. 11 пострадавших, среди жертв — ребёнок

Два одинаковых микроавтобуса, даже с равным количеством пассажиров, столкнулись в Башкирии. Погибли женщина и 6-летний ребёнок.

Как сообщает UFA1.RU со ссылкой на ГИБДД, ДТП произошло 10 января около 14 часов на 36-м километре автодороги Кропачёво — Месягутово — Ачит, рядом с населенным пунктом Татарский Малаяз. Столкнулись два автобуса «Форд Транзит», следовавшие по одному маршруту во встречных направлениях.

Фото ГИБДД по РБ и МЧС РБ
Фото ГИБДД по РБ и МЧС РБ
Фото ГИБДД по РБ и МЧС РБ
Фото ГИБДД по РБ и МЧС РБ
Фото ГИБДД по РБ и МЧС РБ
Фото ГИБДД по РБ и МЧС РБ
Фото ГИБДД по РБ и МЧС РБ
Фото ГИБДД по РБ и МЧС РБ
Фото ГИБДД по РБ и МЧС РБ
Фото ГИБДД по РБ и МЧС РБ

В автобусах находились 36 человек, по 18 человек в каждом. Пострадавшие доставлены в Месягутовскую ЦРБ. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав, двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, девять — в состоянии средней степени тяжести.

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Комментарии (4)

Modest_5e4ce41f7533b
Просто тут за одни сутки 65% месячной нормы вывалилось.
Alex000
Прекраснейшая, безопаснейшая дорога.
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