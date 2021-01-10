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Необычное ДТП попало на видео: на берегу Невы «Лада» заехала на деревянную галерею

Необычное ДТП зафиксировал видеорегистратор петербургского автомобилиста. Неудачной оказалась попытка обгона на полупустой улице.

Видео аварии появилось 10 января в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Сама она произошла субботним вечером на Английской набережной в центре города. Водитель «Лады Ларгус», по словам автора видео, так «сильно хотел обогнать «Форда», что не уследил за дистанцией до препятствия».

В итоге автомобиль сбил дорожный знак и наехал на деревянную галерею, сооружённую для пешеходов в зоне работ. Информации о пострадавших нет.

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Комментарии (7)

OldObyvatel
Это он хотел, скорее всего, на два колеса встать.
Не получилось.
Можно и повторить.
260569221
...ские ограждения, постоянно там гемморой с перестроением... наказать рублём горе строителей этой конструкции
Coulthard
Насчёт "петербургского автомобилиста" есть некоторые сомнения.
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