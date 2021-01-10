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Покупательница секс-шопа в Петербурге распотрошила кассу, пока продавщица подбирала ей нижнее белье

Полиция Петербурга ищет женщину в белом спортивном костюме, которая унесла часть выручки секс-шопа на Лиговском проспекте.

Как стало известно «Фонтанке» 10 января, пропажи денег хватились не сразу. Днем накануне около 16 часов в магазин «Розовый кролик», расположенный в ТЦ «Лигов», вошла женщина в медицинской маске. Она выбрала нижнее белье и отправила продавщицу в подсобку за нужным размером. Когда сотрудница секс-шопа вернулась, девушка ушла, пообещав вернуться с картой, так как наличных в нужном количестве она не нашла.

Когда через два часа проверили кассу, то выяснилось, что не хватает двух тысяч. Записи с камер, установленных в зале, подняли, и выяснилось, что именно женщина в белом спортивном костюме унесла выручку.

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Комментарии (4)

Modest_5e4ce41f7533b
Игрушки возбудили в ней горячую страсть к денежным знакам.
Piter Russo
Игрушки даму не заинтересовали, только бумажки))
Alex000
Две тысячи рублей? На этом себе уголовку поднять? Где там мозги?
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