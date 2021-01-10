Российский автомобилист чуть не утонул на мойке

Посещение автомойки для жителя Южно-Сахалинска чуть не стало фатальным. Он провалился в сервисную яму. Спасли его навыки дайвинга.
Как пишет 10 января Astv.ru, Алексей в пятницу заехал на мойку на проспекте Победы. Он оставил машину в боксе и вышел, но у кассы вспомнил, что оставил в салоне смартфон, и пошёл обратно за ним. «Система в здании такая, что в помывочные боксы ты попадаешь из длинного коридора. Внутри, естественно, пар, сквозь который смутно видны очертания твоего авто. Ты смело делаешь шаг в его направлении и тут же оказываешься... под водой. В жуткой снежной каше пополам с химикатами», — рассказывает Алексей. Это была смотровая яма, заполненная снежной шугой вровень с полом, без ограждения, кроме небольших швеллеров по краям. Выглядела она так, будто снег лежит просто на полу.
Он полностью провалился в яму глубиной больше двух метров, в рот и уши попала ледяная вода с химикатами. Сапоги, штаны-комбинезон и толстый пуховик мгновенно пропитались водой и тянули вниз. Выбраться было сложно, но «опыт покорения глубин трех океанов и десятка морей не прошёл даром». При этом находившийся в боксе мойщик помогать не стал, а управляющий и вовсе усомнился в том, что клиент трезв.
Алексей сел в машину в мокрой одежде и уехал. На дороге его остановили сотрудники ДПС — с мигалками и сиренами. Они убедились, что водитель не пьян, и посоветовали обратиться в прокуратуру.
В мойке изданию подтвердили, что инцидент имел место, и пояснили, что раньше боксы были многофункциональными: тут оказывали услуги по мойке авто и меняли масло, поэтому там предусмотрены сервисные ямы. Однажды в такую яму упал и сотрудник мойки. Теперь их огородят.