Российский автомобилист чуть не утонул на мойке

Посещение автомойки для жителя Южно-Сахалинска чуть не стало фатальным. Он провалился в сервисную яму. Спасли его навыки дайвинга.

Как пишет 10 января Astv.ru, Алексей в пятницу заехал на мойку на проспекте Победы. Он оставил машину в боксе и вышел, но у кассы вспомнил, что оставил в салоне смартфон, и пошёл обратно за ним. «Система в здании такая, что в помывочные боксы ты попадаешь из длинного коридора. Внутри, естественно, пар, сквозь который смутно видны очертания твоего авто. Ты смело делаешь шаг в его направлении и тут же оказываешься... под водой. В жуткой снежной каше пополам с химикатами», — рассказывает Алексей. Это была смотровая яма, заполненная снежной шугой вровень с полом, без ограждения, кроме небольших швеллеров по краям. Выглядела она так, будто снег лежит просто на полу.