В Выборгском районе задержали мужчину, который в ярости пинал машину. Оказалось, что он месяц как в розыске

Жителей дома на Просвещения испугал мужчина, который десять минут пинал припаркованный у шлагбаума автомобиль.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 января, наряд полиции вызвали около 6 утра накануне во двор дома 52, корпус 2, по проспекту Просвещения. Там мужчина перебудил жильцов криками и проявлением необоснованной агрессии по отношению к автомобилю.



Когда сотрудники МВД нашли буяна, то выяснилось, что 34-летний мужчина с начала декабря был в розыске в рамках уголовного дела об «умышленном причинении легкого вреда здоровью». Так как мужчина находился явно в неадекватном состоянии, его направили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе для осмотра.

