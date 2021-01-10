FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-14°C/Завтра: -14
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
3
Печать

В Выборгском районе задержали мужчину, который в ярости пинал машину. Оказалось, что он месяц как в розыске

Жителей дома на Просвещения испугал мужчина, который десять минут пинал припаркованный у шлагбаума автомобиль.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 января, наряд полиции вызвали около 6 утра накануне во двор дома 52, корпус 2, по проспекту Просвещения. Там мужчина перебудил жильцов криками и проявлением необоснованной агрессии по отношению к автомобилю.

Когда сотрудники МВД нашли буяна, то выяснилось, что 34-летний мужчина с начала декабря был в розыске в рамках уголовного дела об «умышленном причинении легкого вреда здоровью». Так как мужчина находился явно в неадекватном состоянии, его направили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе для осмотра.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

karbofos
"Стоявший около шлагбаума автомобиль"?
Может человек просто выехать хотел, а какой-то водятел выезд перекрыл?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний