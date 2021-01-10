На 42-м году жизни скончался актёр кино, театра и телевидения, режиссер и сценарист Максим Браматкин.
О смерти сообщил в Facebook Донатас Грудович, друг и коллега Браматкина.
Под последним постом Максима в Instagram — соболезнования. В «Википедии» говорится, что предположительная причина смерти актёра — гипертонический криз.
Максим Браматкин родился 5 января 1980 года в Москве. В 2001 году он окончил актёрский факультет Высшего театрального училища имени Щукина. Он сыграл около 50 ролей в кино, наиболее известен благодаря работам в фильмах «Звезда», «Семь пар нечистых», в сериалах «Девять жизней Нестора Махно», «Небо в огне», «Простые истины», «Голоса» и «Дело чести». Выступал на сценах Театра имени Вахтангова, Театрального товарищества Олега Меньшикова. У него осталась дочь.