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Умер актёр Максим Браматкин, известный по работам в кино и сериалах

На 42-м году жизни скончался актёр кино, театра и телевидения, режиссер и сценарист Максим Браматкин.

О смерти сообщил в Facebook Донатас Грудович, друг и коллега Браматкина.

Скриншот со страницы facebook.com/donatas.grudovich
Скриншот со страницы facebook.com/donatas.grudovich

Под последним постом Максима в Instagram — соболезнования. В «Википедии» говорится, что предположительная причина смерти актёра — гипертонический криз.

Максим Браматкин родился 5 января 1980 года в Москве. В 2001 году он окончил актёрский факультет Высшего театрального училища имени Щукина. Он сыграл около 50 ролей в кино, наиболее известен благодаря работам в фильмах «Звезда», «Семь пар нечистых», в сериалах «Девять жизней Нестора Махно», «Небо в огне», «Простые истины», «Голоса» и «Дело чести». Выступал на сценах Театра имени Вахтангова, Театрального товарищества Олега Меньшикова. У него осталась дочь.

Скриншот со страницы facebook.com/donatas.grudovich
Скриншот со страницы facebook.com/donatas.grudovich

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