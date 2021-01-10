Рецептом «антикоронавирусного» бутерброда поделились диетологи

Людям с поражением лёгких стоит включить в свое меню жиры животного происхождения. Полезны могут быть грибы, ну и конечно овощи и фрукты.
Питание человека, заразившегося или недавно перенёсшего COVID-19 — очень коварный вирус, должно быть полноценным, рассказала «Российской газете» диетолог Ирина Дядикова. Она призвала не придерживаться строгих ограничений: рацион должен содержать и белки, и жиры животного происхождения.
По её словам, заболевания лёгких издавна лечили жиром, например барсучьим, свиным и козьим жиром намазывали грудь или спину, растворяли в молоке. Ещё одно народное средство — сливочное масло с какао и медом. Для профилактики коронавируса диетолог советует приготовить «бутерброд здоровья»: намазать на хлеб пасту из сала, зерен кинзы, черного перца и укропа. Однако в большом объёме жир всё-таки вреден, поскольку вирус даёт нагрузку на печень и поджелудочную железу. Поэтому, например, жареную свинину следует заменить на сливочное масло, которое легко усваивается. Кроме того, в рацион стоит добавить лук, чеснок и имбирь, обладающие бактерицидными и иммуностимулирующими свойствами.
Многие испытывают нехватку витаминов D, E и группы B, цинка, кальция, магния и других микроэлементов, их можно восполнять с помощью витаминов, отметила Дядикова. «К сожалению, состав нынешних фруктов и овощей отличается от того, какой был даже 60 лет назад. Поэтому из продуктов эти вещества в том объёме, который нам нужен, получить сегодня нельзя», — пояснила диетолог.
Продукты, которые помогают защититься от ковида, перечислила и британский врач Гита Мейкер-Кларк. Это, по ее словам, свежие фрукты и овощи, особенно с витамином C: брюссельская капуста, перец, цитрусовые и брокколи. А вот сахара лучше есть поменьше. Диетолог Зинаида Медведева порекомендовала грибы: они усиливают защитное действие антител в слюне, а содержащийся в них селен помогает предотвратить повреждение клеток, передаёт 10 января РИА Новости.
По данным Университета Хопкинса на утро 10 января, ковидом во всём мире заболели 89,6 миллиона человек, умерли от него 1,92 миллиона человек.