Рецептом «антикоронавирусного» бутерброда поделились диетологи

Людям с поражением лёгких стоит включить в свое меню жиры животного происхождения. Полезны могут быть грибы, ну и конечно овощи и фрукты.

Питание человека, заразившегося или недавно перенёсшего COVID-19 — очень коварный вирус, должно быть полноценным, рассказала «Российской газете» диетолог Ирина Дядикова. Она призвала не придерживаться строгих ограничений: рацион должен содержать и белки, и жиры животного происхождения.

По её словам, заболевания лёгких издавна лечили жиром, например барсучьим, свиным и козьим жиром намазывали грудь или спину, растворяли в молоке. Ещё одно народное средство — сливочное масло с какао и медом. Для профилактики коронавируса диетолог советует приготовить «бутерброд здоровья»: намазать на хлеб пасту из сала, зерен кинзы, черного перца и укропа. Однако в большом объёме жир всё-таки вреден, поскольку вирус даёт нагрузку на печень и поджелудочную железу. Поэтому, например, жареную свинину следует заменить на сливочное масло, которое легко усваивается. Кроме того, в рацион стоит добавить лук, чеснок и имбирь, обладающие бактерицидными и иммуностимулирующими свойствами.