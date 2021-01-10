Яркое ДТП с участием полиции произошло минувшим вечером в центре Петербурга.

Об аварии на улице Жуковского, у дома 41, рассказал около 23 часов её участник в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Они влетели в меня сзади, когда я остановился и собирался поворачивать», — пишет водитель «Опеля». Повреждена как минимум ещё одна машина — вероятно, «Мазда».

Уже ночью 10 января в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» сообщили, что сотрудники полиции ехали с маячками и сиренами на вызов о нападении на прохожего. В ДТП никто не пострадал.