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Полицейские спешили спасти прохожего, но на Жуковского въехали «Опелю» в зад

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Яркое ДТП с участием полиции произошло минувшим вечером в центре Петербурга.

Об аварии на улице Жуковского, у дома 41, рассказал около 23 часов её участник в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Они влетели в меня сзади, когда я остановился и собирался поворачивать», — пишет водитель «Опеля». Повреждена как минимум ещё одна машина — вероятно, «Мазда».

Уже ночью 10 января в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» сообщили, что сотрудники полиции ехали с маячками и сиренами на вызов о нападении на прохожего. В ДТП никто не пострадал.

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Комментарии (5)

evilman
Спасли прохожего. Теперь ещё мужика, стоявшего на опеле, крайним назначат. От них реально больше вреда, чем пользы.
AGP
А почему "яркое"? Потому, что "люстра" была включена? И кино зачётное, черно-серо-белая муть, хренчтопоймёшь, но по диагонали гордое "78 эксклюзив"))
MAGDANOZA
Если есть синий маячок, умение водить машину не требуется.
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