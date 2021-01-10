Холодное утро 10 января началось для пожарных Петербурга с серьезного возгорания на проспекте Маршала Жукова.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре в доме 22, где раньше было общежитие, началось в 8.36. Очаг возгорания был на последнем этаже 14-этажного дома. Там загорелась пятикомнатная квартира на площади 40 квадратных метров, наблюдалось сильное задымление.



Из здания эвакуировано 12 человек. Из горящей квартиры пожарные вывели женщину и ребенка.



В 09.10 огонь был локализован, в 09.13 — ликвидация открытого горения.

