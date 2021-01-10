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BMW припарковалась у памятника Чернышевскому на Московском. Из салона вышли две обескураженные дамы

Водитель BMW не справился с управлением и вылетел с Московского проспекта вечером 9 января. Парковочным местом стало подножие памятника Николаю Чернышевскому.

Фото с места аварии «Фонтанке» прислал читатель вечером 9 января. Он же описал момент ДТП. Машина ехала по Московскому проспекту и, без видимых на то причин, начала маневр в сторону пешеходной зоны. Преодолев тротуар, пробив ограждение и снеся новогоднее убранство, BMW остановилась прямо у гранитного основания монумента.

Фото: Читатель «Фонтанки» Левон
Фото: Читатель «Фонтанки» Левон

По словам очевидца, из машины вышли две дамы. Обе они были целы и, судя по всему, сами не поняли, как оказались под суровым взглядом писателя и философа Чернышевского.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Riptide
BMW, BMW - а это всего лишь «Bayerische Motoren Werke GmbH», что переводится как «Баварские Моторные Заводы». Тоже мне кураж ...
veteran78
У немчура ! Понатыкают педальков в пол аж целых две ! Ну и как тут русской женщине разобраться где газ , где тормоз ?
Pupin
"Деятельность человека пуста и ничтожна, когда не одушевлена идеею."
И снова эти неадекваты на BMW. Про них ещё нет мемов?
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