47news нашел петербургский след в штурме Капитолия. В кадре — Миша из Северной столицы

47news нашел петербуржца, принявшего участие в эпическом взятии конгресса США и описал его путешествие по Вашингтону в день штурма Капитолия. Это Михаил Виноградов. Ему 59 лет, окончил 329 школу у метро «Елизаровская» в Невском районе Ленинграда, учился прилично, из интеллигентной семьи. В штаты перебрался в середине 90-х, имеет маленький ювелирный бизнес. К слову, на протестный митинг прилетел из Нью-Йорка, что в 360 километрах от Вашингтона. Надо понимать, остановился в отеле и всё за свои кровные. Прогулку до самой гущи событий он снимал на видео.

Вот наш Миша рассматривает лотки с наваленной атрибутикой а-ля Трамп. «Кто-то страдает, кто-то зарабатывает. Тарелочка 20 долларов», — весело изрекает эмигрант, добавляя удивлённо: «И никто не выпивает! А я с собой взял вискарик. Маааленький, на пару глоточков. Надо будет согреться....Такая энергетика от всех исходит, супер!». Вот видит собачку на руках с повязкой Trump. «О май гад!» — умиляется он. «О, а эти ребятки, видимо, за другим пришли, шлемаки лежат. Похоже они не за Трампа....О, с ребёнком пришли! Американцы — поразительный народ. Вот это народ, сумасшедшие, конечно, с шестимесячным ребёнком пришли», — восхищённо говорит наш герой и упоённо скандирует «USA!».

— Народ начинает двигаться к Капитолию. С таким народом Америку не победить. То, что я сейчас почувствовал... Америка будет великой, Трамп однозначно ещё на один срок....Невероятно, все готовы обниматься и целоваться. И никто не носит маски. Здесь явно не овцы, — патетично комментирует свои ощущения Михаил.

Мелькает плакат «Fight for Trump. Donald Win» (Бейся за Трампа. Дональд победил). «Вот и мне на шестом десятке удалось побыть в гуще событий», — смачно так, по-американски, жуёт жвачку наш из Ленинграда. Темнокожего оператора ТВ приветствует вопросом: «Ты будешь делать фейк ньюз?»



Тут Михаил начинает кричать от души да с оттяжкой: ЮЭССЭЙ, ЮЭССЭЙ… «Как говорят в России, полиция с народом, полиция с народом», — уже в крайнем возбуждении артикулирует и смотрит он на бегущих в гущу полицейских, спрашивая затем: «Ни одного русского, где русские?»

Заканчивается репортаж крайне лиричной картиной. Два спецназовца вежливо выпускают погромщиков, чуть ли не приоткрывая им двери, прощаются и подсказывают куда идти. (Наши, кстати, тоже подсказывают, но обычно по прямой в автозак.) Гости деловито выходят и такое ощущение, что с футбольного матча. «Они сказали — это наш дом», — говорит зрителям Михаил.

47news поговорил с ним после. Его настроение разительно поменялось.

— Это конец, нас всех развели. Собрали чистых, искренних людей и использовали как массовку. Штурм спровоцирован. Провокаторов было видно сразу. Мне уже кажется, что Трамп это уже не Трамп в прямом и переносном смысле. Я об этом подумал, ещё когда он выступал в Джорджии, но не придал значения. Короче, полное фиаско. Если в течение нескольких дней не введут военное положение, стране — ту которую мы любим — конец. Ночью, как воры, власть имущие вернулись в Капитолий, а Трампа все слили. Я думаю, начнутся репрессии. Бай-бай, Америка, ту, которую мы знали, — уверен ленинградец Миша из Петербурга.