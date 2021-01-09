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На Марата неожиданный маневр отправил BMW навстречу бетонному фасаду

Легковой автомобиль врезался в стену дома после попытки уйти от столкновения с поворачивающим внедорожником в центре Петербурга вечером 9 января.

В распоряжении «Фонтанки» оказалось видео с моментом столкновения. Внедорожник на перекрестке Марата и Разьезжей решил повернуть. Судя по разметке, вспомнил водитель о таком намерении в последний момент. Едущий за ним белый BMW затормозить и среагировать не успел.

Фонтанка.ру

Остановила его стена дома. Прохожие успели увернуться, пострадала припаркованная машина. По предварительным данным, все живы.

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Комментарии (13)

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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.......
hal9000
Эт не неожиданный маневр там ехал уже с поворотники включенным...прост БМВ эт не Жигули приора..управление довольно таки отличается
Pupin
BMW - любимая марка "дураков на дороге".
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