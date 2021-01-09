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Врач папы римского умер от осложнений после коронавируса. Сам понтифик призвал всех вакцинироваться

Болеющий онкологией личный врач папы римского Фабрицио Соккорси умер от осложнений болезни, вызванных коронавирусом. Франциск планирует вакцинироваться на следующей недели.

О смерти Соккорси 9 января сообщает Vatican News. Врачу понтифика было 78 лет. Он помогал лечиться папе римскому с 2015 года.

Сегодня же понтифик заявил, что сделать прививку от коронавируса это этический долг каждого. Отказ от вакцинации, по его мнению, практически равен самоубийству. Папа римский и сам вскоре планирует сделать прививку.

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Комментарии (9)

265013451
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Заранее большое человеческое спасибо......
aspirin
Вот вам и Вера главного попа.
Yubilar
Приравняв отказ прививаться к самоубивству, нужно пойти дальше. И приравнять к самотелогубству сначала отказ ежегодной диспансеризации, затем от шестиразового приема пистчи (в день), ну и в конце - сам факт появления на свет. Ибо уже самой жизнью человек ежедневно приближает день ухода. Что конечно в принципе греховно, и искупается только покаянием и подаянием
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