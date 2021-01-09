Врач папы римского умер от осложнений после коронавируса. Сам понтифик призвал всех вакцинироваться

Болеющий онкологией личный врач папы римского Фабрицио Соккорси умер от осложнений болезни, вызванных коронавирусом. Франциск планирует вакцинироваться на следующей недели.

О смерти Соккорси 9 января сообщает Vatican News. Врачу понтифика было 78 лет. Он помогал лечиться папе римскому с 2015 года.

Сегодня же понтифик заявил, что сделать прививку от коронавируса это этический долг каждого. Отказ от вакцинации, по его мнению, практически равен самоубийству. Папа римский и сам вскоре планирует сделать прививку.